Ветеран Лидия Парменова отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде

Ветеран Великой Отечетвенной войны Лидия Парменова из Нижнего Новгорода отметила 100-летний юбилей. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ветеран Великой Отечетвенной войны Лидия Парменова из Нижнего Новгорода отметила 100-летний юбилей. Лично поздравить ее с днем рождения приехал глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Сергей Лукоянов, сообщает пресс-служба мэрии.

— Сегодня один из самых приятных и эмоциональных дней, потому что навестил Лидию Александровну, нашу героическую землячку, которая отмечает 100-летний юбилей. В этот день ее окружают родные, и я рад был лично увидеться и поздравить дорогую именинницу, — рассказал Сергей Лукоянов.

Лидия Александровна родилась 7 июля в Воротынском районе Горьковской области, позже вместе с семьей они переехали в Горький. Закончила школу в 1943 году - и сразу после устроилась работать на оборонное предприятие. После войны также продолжала работать на заводе, вышла замуж и построила семью.

Герой Великой Отечественной войны с улыбкой на лице встретила свой юбилей. Этот праздник разделила с ней ее семья. Несмотря на цифру в паспорте, Лидия Александровна до сих пор творит и вдохновляет людей – она увлекается поэзией. В свой день рождения она прочла стихи собственного сочинения о реке Волге.

— Спасибо за визит и теплые слова. Мне очень приятно такое внимание, – поделилась именинница.