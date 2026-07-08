Главу нижегородской коммунальной службы отстранили за экологические нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд дисквалифицировал директора муниципального предприятия «Коммунальная служба» Краснооктябрьского муниципального округа на шесть месяцев за систематическое неисполнение предписаний Росприроднадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Канализационные очистные сооружения в селе Уразовка были реконструированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Однако после этого на объекте были зафиксированы 17 нарушений природоохранного законодательства, включая сброс сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ.

Руководителя привлекли к административной ответственности и обязали исправить выявленные нарушения. Однако повторная проверка показала, что требования в полном объеме выполнены не были. Тогда Росприроднадзор за уклонение составил протокол, санкция за который предусматривает штраф до 100 тысяч или дисквалификацию до трех лет.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о дисквалификации руководителя организации на шесть месяцев. Это исключительная мера, которая применяется, когда остальные не дают эффекта.