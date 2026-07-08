Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю Дня семьи, любви и верности. В своем обращении он подчеркнул, что именно семья дает человеку ощущение надежного тыла, понимания и поддержки. Дом, по его словам, — это место, где всегда поймут, простят, искренне порадуются успехам и вдохновят на новые достижения.

Глава региона отметил, что в области выстроена комплексная демографическая и социальная политика. Власти создают условия для повышения рождаемости, развивают инфраструктуру, внедряют программы активного долголетия, чтобы жителям всех возрастов было комфортно жить, растить детей и строить планы на будущее.

Никитин обратил внимание на значительный рост числа многодетных семей: за последние 15 лет их количество в регионе увеличилось в три раза. В рамках региональной инициативы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» семьям, где рождается малыш, предоставляется выплата до 1 млн рублей, а также «Подарок новорожденному». За год действия программы эти меры поддержки получили около 18 тысяч семей.

- Берегите друг друга, цените любой миг, проведённый с родными. Желаю каждой семье благополучия, взаимопонимания, радости родительства! - говорится в поздравлении.