Нижегородская область заняла третье место в России по внедрению беспилотников

Нижегородская область заняла третье место в России по внедрению беспилотных авиасистем. Фото: Минпром Нижегородской области

Нижегородская область заняла третье место в России по внедрению беспилотных авиасистем. Об этом стало известно на международной выставке «Иннопром-2026», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Высокая оценка Минпромторга РФ – результат системной работы, которую мы ведем по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Опыт региона по развитию отрасли на мероприятии представил заместитель губернатора Егор Поляков. Он рассказал, что в регионе действует экспериментальный правовой режим, в котором участвуют 40 компаний. Такая система позволяет быстро внедрять новые технологии и увеличивать количество полетов.

На сегодняшний день статус резидента научно-производственного центра БАС получили 20 компаний из Нижегородской области и других регионов страны. Отбор претендентов — строгий: в число участников попадают лишь те организации, которые работают над конкретными проектами в сфере беспилотных авиационных систем.

Резиденты внедряют беспилотные технологии в абсолютно разные сферы. Так, например, с помощью авиасистем осуществляется транспортировка биологических материалов между медицинскими учреждениями. Впервые беспилотники начали использовать в качестве медицинских курьеров в Нижегородской области в феврале 2025 года: тогда дрон доставил пробирки для забора крови из Борской ЦРБ в Нижегородский СПИД-центр.

Затем в столице Приволжья тестировали доставку продуктов по воздуху, а весной этого года, во время паводка, когда дороги оказались размыты, квадрокоптер стал связующим звеном между аптеками в Лыскове и селом Валки, которое находится на противоположном берегу Волги в 11 километрах.

— Именно масштабное внедрение беспилотных технологий в ключевые отрасли экономики позволило Нижегородской области совершить один из самых серьезных рывков в стране и подняться в федеральном рейтинге с 25-го на 3-е место, – отметил Максим Черкасов.