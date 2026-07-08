Более семи тысяч надписей с рекламой наркотиков закрасили в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В 2025 и 2026 годах в Нижнем Новгороде с фасадов зданий удалили более семи тысяч изображений, содержащих рекламу запрещённых веществ. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, завуалированную пропаганду наркотиков в виде надписей, трафаретов и QR-кодов нижегородцы видят на стенах домов регулярно. Для борьбы с этим явлением в городе запустили чат-боты в Telegram и национальном мессенджере MAX. Сервис позволяет жителям оперативно сообщать о нарушениях: достаточно указать адрес, прикрепить фото и геолокацию.

Только за текущий год горожане через цифровые сервисы помогли выявить и устранить почти 2000 надписей. В прошлом году было ликвидировано более 5000 подобных изображений. Мэр подчеркнул, что борьба с рекламой запрещённых веществ остаётся одной из важных задач муниципалитета, которую власти решают совместно с полицией.