Нижегородская область усилит роботизацию производства по новому соглашению. Фото: Минпром Нижегородской области

В Нижегородской области усиливают работу по автоматизации производств — регион заключил соглашение с федеральным оператором в сфере робототехники на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Документ подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор АО «Корпорация робототехники» Александр Алексеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение предполагает системную работу по нескольким направлениям: роботизация промышленных предприятий, развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовка кадров для отрасли. Особое внимание уделят внедрению цифровых решений и бережливых технологий, что, как ожидается, повысит производительность труда и конкурентоспособность региона.

По словам Егора Полякова, Нижегородская область обладает значительным промышленным, научным и образовательным потенциалом, что создаёт благоприятные условия для развития робототехники. Замгубернатора подчеркнул, что совместная работа позволит точнее определять потребности предприятий и формировать новые проекты в сфере автоматизации.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что область уже сегодня демонстрирует уровень роботизации выше среднероссийского. По его словам, новое соглашение поможет укрепить кооперационные связи и ускорить внедрение технологических решений на производствах.

Развитие роботизации в регионе ведётся в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», инициированного президентом Владимиром Путиным. Его ключевые задачи к 2030 году — обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, войти в топ-25 стран по плотности роботизации и подготовить квалифицированные кадры для отрасли.