Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием в Воротынском округе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижегородской области два человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в Воротынском округе на автодороге Воротынец – Фокино. 19-летняя водитель Renault Logan не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадали сама водитель и 41-летняя пассажирка. Обе женщины госпитализированы в Лысковскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.