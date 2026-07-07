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НовостиПроисшествия7 июля 2026 13:26

Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием в Воротынском округе

19-летняя водитель не справилась с управлением, и машина съехала в кювет
Екатерина МАРКЕЛОВА
Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием в Воротынском округе.

Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием в Воротынском округе.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижегородской области два человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в Воротынском округе на автодороге Воротынец – Фокино. 19-летняя водитель Renault Logan не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадали сама водитель и 41-летняя пассажирка. Обе женщины госпитализированы в Лысковскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.