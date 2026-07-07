Некачественное молоко выявили в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области обнаружено молоко с нарушением жирокислотного состава. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Исследование проводилось специалистами испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках пищевого мониторинга. Оно показало, что у одного образца молока нарушен жирокислотный состав. Отклонения от нормативных показателей могут свидетельствовать как о возможной фальсификации продукции, так и о нарушении технологии производства.

Результаты проверки внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер. Специалисты отмечают, что дисбаланс жирных кислот в молоке связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, расстройством пищеварения и возможными воспалительными и аллергическими реакциями.