Годовщину обретения мощей преподобного Серафима Саровского отпразднуют в Дивеево

Годовщина обретения мощей преподобного Серафима Саровского состоится в Дивеево. АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»

Торжественные мероприятия по случаю 122-й годовщины приобретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых пройдут в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этом сообщают организаторы.

Серафим Саровский – один из самых почитаемых русский святых, к лику которых его причислили в 1903 году.

Торжественные мероприятия начнутся 31 июля в Троицком соборе. Там пройдет малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всенощное бдение.

1 августа под открытым небом состоится праздничная Божественная литургия. Именно в эту дату в 1991 году святые мощи доставили в Дивеевский монастырь. Торжество пройдёт на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.

Каждый год на праздник в Дивеево приезжают паломники, духовенство и архиереи как из разных уголков России, так и из-за границы.

Около монастыря с 8 июля по 2 августа будет работать палаточный городок, рассчитанный на три тысячи человек. Там будут действовать медицинский пункт, часовня, столовые и остальные удобства. Одна палатка рассчитана на 30-40 человек.

По традиции, с 17 по 30 июля от Храма в честь Воскресения Христова в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь пройдет крестный ход. Организаторы позаботились об участниках, поэтому на пути предусмотрены места для отдыха. Также до 1 августа можно посетить VI Межрегиональный форум «Радость моя».