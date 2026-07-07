Итоги первого месяца работы ночных автобусов подвели в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде уже месяц работают ночные автобусы. В Центре развития транспортных систем подвели итоги за этот период. Как отметили в ведомстве, такой вид транспорта показал высокую востребованность у пассажиров.

Самым популярным стал маршрут №150, который курсирует между Верхними Печерами и автовокзалом «Щербинки». За июнь им воспользовались почти 8,8 тысячи пассажиров. На втором месте по популярности маршрут №160 «Микрорайон Комсомольский – Станция метро „Парк культуры“». На нем проехались почти 6,8 тысячи пассажиров. Еще 6,2 тысячи человек перевез маршрут № 180 «ЗКПД 4 – Микрорайон „Цветы“», став третьим по популярности у нижегородцев и гостей города. Меньше всего пассажиры воспользовались маршрутом №190, курсирующим между ЖК «Торпедо» и Катером «Героем», – 3,3 тысячи человек за месяц. Однако в ЦРТС отметили, что это также является значимым показателем для ночного транспорта.

– Пассажиры положительно оценивают появление ночных автобусов. Горожане отмечают, что такой транспорт стал удобной и экономичной альтернативой такси, особенно в выходные дни после поздних мероприятий. Кроме того, пассажиры выделяют регулярность движения и охват крупных жилых массивов, – уточнили в ведомстве.

Напомним, главная цель ночных автобусов – обеспечить перевозку пассажиров в ночное время именно летом, когда в городе проходит большое количество вечерних мероприятий. Маршруты охватывают как верхнюю, так и нижнюю части города, а также крупные транспортные узлы – Московский вокзал, Нижне-Волжскую набережную и площадь Минина и Пожарского.