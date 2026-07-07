Шесть человек спасли из горящей пятиэтажки в Выксе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Выксе минувшей ночью загорелась квартира многоэтажного дома, жильцам потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ночь на 7 июля в поселке Досчатое из горящей квартиры были спасены шесть человек, двое из которых дети. Также 15 человек эвакуировали из подъезда.

Огонь распространился на 20 квадратных метров и нанес ущерб балконам трех квартир. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность во время курения.

По кадрам, опубликованным спасателями, видно, что пожар охватил квартиры снизу и сверху. Левые края балконов остались без окон, а все стены в саже и копоти.

В ведомстве отметили, что на масштаб пожара повлияло несвоевременное сообщение о возгорании. Также сотрудники напоминают, что нельзя оставлять сигареты без присмотра и курить в нетрезвом состоянии.