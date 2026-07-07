13 нижегородских социальных предпринимателей получат ресурсную поддержку. Фото: ЦИСС НО

В Нижнем Новгороде подведены итоги первой региональной акселерационной программы для социальных предпринимателей «Больше чем бизнес». Всего было подано 330 заявок, 30 из которых вышли в финал. По итогам рассмотрения жюри победителями признаны 13 инициатив, авторы которых получат ресурсную поддержку для развития и масштабирования своего дела. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Программа «Больше чем бизнес» была запущена в 2026 году АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (ЦИСС НО) при поддержке регионального министерства социального развития и семейной политики и Фонда поддержки социальных проектов. Участники прошли шестидневный интенсив с федеральными и региональными экспертами, вебинары и индивидуальное сопровождение, а также защитили свои проекты перед комиссией, в которую вошли представители профильных ведомств и бизнес-наставники.

При рассмотрении заявок жюри опиралось на социальную значимость проекта, измеримый социальный эффект и качество презентации. Победители получили сертификаты на бесплатную ресурсную поддержку: упаковку проекта во франшизу, создание сайта, продвижение в интернете или разработку профессионального бизнес-плана. Среди представленных инициатив – проекты по техническому творчеству, нейропсихологической помощи детям, инклюзивному туризму, сохранению культурного наследия и профилактике ампутаций у пациентов с диабетом.

Нижегородская область входит в топ-5 регионов России по числу социальных предприятий: в реестре – 509 субъектов МСП, реализующих социально значимые проекты. Поддержка предпринимательства ведётся в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.