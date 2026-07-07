Нижегородская полиция задержала машину с наркотиками после погони и тарана. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Кстовском районе полицейским пришлось применить таран, чтобы задержать водителя. Автомобиль пытался скрыться от преследования сотрудников полиции из-за наличия запрещенных веществ у одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС получили оперативную информацию и попытались остановить автомобиль «Опель». Водитель требование проигнорировал и попытался скрыться. За автомобилем было организовано преследование, которому подключились дополнительные наряды ДПС и сотрудники Росгвардии. Полицейским пришлось перекрыть путь нарушителю служебной машиной, что привело к столкновению. В результате водителя задержали и никто не пострадал.

В салоне помимо водителя находилось еще трое пассажиров. У одного из них обнаружили сверток с наркотическими веществами. Запрещенную находку изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении водителя было составлено шесть административных протоколов: за невыполнение требования об остановке, нарушение правил расположения на дороге, непристёгнутый ремень, нарушение правил перевозки людей, неподачу сигнала перед манёвром и отсутствие документов.