Семь посёлков Богородского района обеспечили мобильной связью и интернетом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Богородском районе Нижегородской области завершилось строительство объектов сотовой связи, которые обеспечили устойчивым покрытием семь населённых пунктов. Мобильный интернет и голосовая связь теперь доступны в Арапове, Ушакове, Ченцове, Лакше, Малом и Большом Бедрине, а также в Воронцове — одном из популярных мест на маршруте «Окская тропа». Об этом сообщает пресс-служба компании МТС.

Ранее в этих сёлах качественного сигнала не было. Теперь жители могут пользоваться интернетом для работы, учёбы и получения государственных услуг. Голосовая связь позволяет одновременно разговаривать и выходить в сеть. Покрытие охватывает не только жилые дома, но и подъездные пути, а также местные школы, библиотеки, фельдшерские пункты и административные здания.

Особое значение появление связи имеет для Воронцова — этот населённый пункт является одной из остановок на пешеходном маршруте «Окская тропа», который соединяет Павлово и Нижний Новгород. Сюда часто приезжают туристы ради видов, прогулок, рыбалки и отдыха на берегу. Ушаково привлекает внимание археологов — здесь находится стоянка «Ушаково 1» возрастом около четырёх тысяч лет. Деревни Малое и Большое Бедрино на реке Кудьме популярны у любителей воды и тихого отдыха.

- Появление сети в Богородском районе открывает новые возможности — и для повседневной жизни, и для туризма. Для нас обеспечение цифрового равенства — приоритетная задача: качественная связь должна быть доступна не только в крупных городах, но и в небольших поселках, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.