Пять детских садов строят в Нижнем Новгороде

Строительство новых детских садов в Нижнем Новгороде идет по графику. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Пять детских садов строят в трех районах Нижнего Новгорода: работы ведутся без отставания от установленных графиков. Постройка некоторых зданий уже закончена. Об этом глава города Юрий Шалабаев рассказал у себя в социальной сети.

Новые дошкольные учреждения появятся в Советском, Автозаводском и Кстовском районах.

— Эти работы держим на особом контроле, новые учреждения обеспечат местами сразу почти тысячу ребят, – рассказал глава города. Процесс строительства идет в полном соответствии с графиками. На улице Ванеева и в ЖК «Новая Кузнечиха» уже готовы несущие конструкции, на объектах стартовали гидроизоляционные работы и кладка внешних стен и внутренних перегородок.

А в жилых комплексах «Торпедо», «Зенит», и в деревне Черемисское стройка опережает сроки. Здания уже готовы, сейчас рабочие устанавливают окна и занимаются внешней отделкой.

Глава города рассказал, что новые детские сады станут не просто образовательными учреждениями, а местом, где для детей будет всё необходимое.