Два рейса отменили и четыре задержали в нижегородском аэропорту 7 июля. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В аэропорту Нижнего Новгорода рано утром 7 июля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время они действуют уже более шести часов. В связи с этим в аэропорту отменены два рейса, еще четыре задержаны.

Вовсе отменены рейсы авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург и Москву. Первый был запланирован на 20:30 6 июля, а затем перенесен на 2:30 7 июля, второй ожидался в 9:40.

Что касается задержанных рейсов, то в настоящее время перенесен вылет самолета в Калининград авиакомпании Nordwind – вместо 00:25 самолет запланирован на 10:40. Также с задержкой вылетит рейс в Минск «Аэрофлота» – вместо 6:00 в 12:00. Помимо этого, скорректировано расписание самолета в Екатеринбург перевозчика RedWings – он ожидается в 12:45 вместо запланированных 9:00. Еще один самолет этой же авиакомпании в Москву вместо 5:00 должен вылететь в 15:45.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, ожидающим предоставят питание и мягкий инвентарь. Пассажирам рекомендуют отслеживать статус рейса на сайтах перевозчиков и на онлайн-табло аэропорта.