Всероссийский парад семьи пройдёт в Нижнем Новгороде 8 июля. Фото: организаторы.

8 июля в Нижнем Новгороде состоится праздник Дня семьи, любви и верности. Жители и гости города смогут принять участие в парадном шествии, сообщает АНО «Институт демографического развития».

Праздник, посвященный Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, подготовили нижегородские ведомства в рамках проекта «Семья»: администрация города, нижегородская епархия и «Институт демографического развития». Областной центр принимает участие в параде семьи уже второй раз.

– День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских напоминает нам о том, что подлинная любовь всегда идет рядом с ежедневным трудом и верностью в испытаниях. Очень ценно, что сегодня к поддержке этих ценностей подключаются государство и общественные институты, – отметил благочинный Нижегородского округа Андрей Бандин.

Парадное шествие начнется от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и проследует до Манежа, там для гостей подготовили праздничную программу. Каждый участник сможет попробовать свои силы в живописи, сделать памятный сувенир из эпоксидной смолы или приготовить постное блюдо. На протяжении всего вечера гостей будут радовать свои творчеством самодеятельные коллективы.

В АНО «Институт демографического развития отметили важность и ценность семейных уз. Нижегородцам напомнили, что традиции и совместный досуг укрепляют связь внутри семьи.

– Мы хотим, чтобы у нижегородцев всегда оставались силы на простые, но такие важные вещи, – подчеркнула и.о. директора АНО «Институт демографического развития» Мария Дугина.