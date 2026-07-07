Областной суд оставил в силе приговор осужденному за экстремизм нижегородцу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор жителю Выксы, осужденному за создание и финансирование экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, осужденный собирал средства для экстремистской организации, запрещенной на территории России. Также средства направлялись на содержание осужденных, придерживающихся идеологии этого движения.

12 марта 2026 года мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили на протяжении трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных объединений и организаций.

После адвокат осужденного подал в суд апелляцию. В ней защитник оспаривал принадлежность осужденного к криминальным структурам и просил отправить дело на новое судебное разбирательство.

Однако судебная коллегия назначенное наказание признала справедливым и оставила приговор без изменений.

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