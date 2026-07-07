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НовостиОбщество7 июля 2026 7:10

Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки не прошел госэкспертизу

Экспертизу не прошли проектная документация и результаты инженерных изысканий
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки не прошел госэкспертизу

Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки не прошел госэкспертизу

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проект реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Нижнем Новгороде не прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Отрицательное заключение было выдано после экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Известно, что застройщиком является МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», документы же подготовили несколько местных компаний, а также Нижегородский архитектурно-строительный университет.

Напомним, о реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе города заговорили еще в 2023 году.

Тогда проводился электронный аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта составляла 54,5 млн рублей. Подрядчик должен был провести инженерно-геологические изыскания, разработать проектную документацию, предусмотреть расчистку открытых участков реки.

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