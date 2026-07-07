Работу аэропорта в Нижнем Новгороде ограничили 7 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Нижнего Новгорода ранним утром 7 июля введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Меры направлены на обеспечение безопасности полётов в условиях объявленного в регионе режима беспилотной опасности.

Сейчас аэропорт продолжает работу с пассажирами. Для них доступны все необходимые услуги: питьевые фонтанчики, бесплатный Wi-Fi, зарядные станции для гаджетов, медпункт, работающий круглосуточно, а также комната матери и ребёнка для семей с детьми. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний находятся на постоянной связи с пассажирами, информируя их обо всех изменениях.

О снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и официальных каналах Росавиации.