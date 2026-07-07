В Нижегородской области определены 18 зон для учебных полетов беспилотников. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

В Нижегородской области созданы специализированные площадки для запуска беспилотных воздушных судов - приказ Министерства транспорта РФ вступил в силу 4 июля 2026 года. Зоны для учебных и тренировочных полетов расположены в Нижнем Новгороде, на Бору, в Выксе, Павлове, Княгинине, Воротынце, рабочем поселке Большое Козино, а также в Кстовском и Балахнинском муниципальных округах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для каждой площадки установлены индивидуальные параметры: максимальная высота полета варьируется от 50 до 150 метров, а радиус территории достигает одного километра. Режим работы также определен для каждой зоны отдельно.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что беспилотные авиационные системы являются одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей. По его словам, для подготовки квалифицированных кадров важно создавать не только образовательные программы, но и условия для отработки практических навыков. Наличие таких зон расширяет возможности для подготовки школьников, студентов, педагогов и участников профильных кружков, а также позволяет жителям знакомиться с современными технологиями.

Заместитель губернатора Егор Поляков подчеркнул, что в выделенных зонах полеты беспилотников разрешены без предварительного согласования. Это ключевое преимущество новых площадок: аппараты с максимальной взлетной массой до 30 кг можно запускать без получения разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета. Такой подход существенно упрощает проведение практических занятий, тренировок и образовательных мероприятий.

Развитие беспилотных авиационных систем в стране ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация направлена на создание условий для производства различных типов аппаратов и расширение их применения во всех секторах экономики, что позволит сформировать инновационную отрасль и открыть дополнительные возможности для бизнеса и общества.