Японский артист балета получил разрешение на проживание в Нижегородской области. Фото: МВД России.

Гражданину Японии Дзеутаро Каназаси выдали разрешение на временное проживание в Нижегородской области. Документ артисту балета вручили в региональном управлении по вопросам миграции ГУ МВД России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Разрешение оформлено в рамках указа президента России о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Торжественную церемонию провел заместитель начальника регионального главка МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кнаус.

Дзеутаро Каназаси приехал в Россию еще в 2012 году, чтобы учиться балетному искусству. После окончания Московской государственной академии хореографии он выступал на сценах Красноярска, затем ненадолго вернулся в Японию, однако вскоре вновь переехал в Россию. Артист работал в Самаре и Саратове, а затем продолжил карьеру в Нижнем Новгороде.

Сегодня танцовщик уже более трех лет служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. В 2023 году он женился на российской балерине Елизавете, а в прошлом году у супругов родился сын. Сам артист признается, что за 14 лет жизни в России успел полюбить страну, людей и атмосферу. В будущем он мечтает преподавать балет и воспитать сына, а также поблагодарил сотрудников полиции за помощь и теплый прием при оформлении документов.