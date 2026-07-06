Нижегородские «Поезда здоровья» совершили 125 выездов за полгода. Фото: Никита Духник

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко подвели итоги работы передвижных диагностических комплексов за первое полугодие 2026 года. С января по июнь медики совершили 125 выездов в различные муниципалитеты региона. Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек: им провели более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Особое внимание уделяется небольшим населенным пунктам, откуда жителям сложно добраться до районных центров. Как отметили в больнице, выезды в отдалённые деревни и сёла приближают специализированную помощь к людям и повышают её доступность, особенно для пожилых и маломобильных граждан.

Работа «Поездов здоровья» нацелена на раннюю диагностику опасных заболеваний и предотвращение тяжёлых осложнений. Всего за полгода врачи выявили более 4,5 тысячи новых случаев заболеваний, среди которых 52 подозрения на злокачественные новообразования, 332 случая сердечно-сосудистых патологий и 223 — сахарного диабета. Все пациенты получили необходимые рекомендации и лечение.

Чаще всего жители обращались к кардиологам, эндокринологам и неврологам. Мобильные модули оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить девять видов УЗИ, остеоденситометрию, флюорографию, маммографию, лабораторные исследования и ЭКГ.

Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина с 2018 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте регионального минздрава.