Более 98 миллионов рублей зарплаты вернули работникам в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 98 миллионов рублей задержанной заработной платы и других выплат вернули работникам в Нижегородской области в июне 2026 года. Благодаря мерам, принятым Государственной инспекцией труда, удалось восстановить права 750 сотрудников шести организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области.

Инспекция продолжает контролировать предприятия, у которых есть задолженность по заработной плате, и применяет к ним меры инспекторского реагирования. По итогам июня общая сумма выплаченных средств превысила 98 миллионов рублей – в нее вошли как долги по зарплате, так и выплаты, перечисленные с нарушением установленных сроков.

Как отметили в ведомстве, большую часть задолженности работодатели погасили еще на этапе профилактической работы, не доводя ситуацию до более жестких мер воздействия.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес подчеркнул, что защита трудовых прав остается одной из приоритетных задач ведомства. По его словам, работодатели обязаны своевременно рассчитываться с сотрудниками, а инспекция продолжит совершенствовать систему профилактики и оперативно реагировать на подобные нарушения.