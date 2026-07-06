Два новых тротуара появились в Большом Болдине благодаря инициативе жителей

Фото: газета «Болдинский вестник»

В Большом Болдине завершилось обновление двух пешеходных зон, которые местные жители выбрали для ремонта. Один из объектов — тротуар, соединяющий центр села с микрорайоном Восточный, — отремонтировали в рамках губернаторского проекта «Вам решать!». Второй, на улице Школьной, привели в порядок по государственной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На реализацию проекта «Вам решать!» направили более 2,8 млн рублей из областного и местного бюджетов, ещё 30 тысяч собрали сами жители. За два месяца подрядчик обновил 242 метра асфальтового покрытия.

Второй тротуар длиной 517 метров построили по программе «Формирование комфортной городской среды». Его общая стоимость превысила 3,1 млн рублей, из которых более 1,3 млн выделили из призового фонда округа за победу в областном конкурсе на лучшее муниципальное образование в сфере благоустройства и дорожной деятельности. Новая пешеходная зона обеспечивает безопасный маршрут для детей, идущих в школу, а ширина тротуара позволяет комфортно разойтись двум встречным пешеходам, в том числе с колясками.

Напомним, с 1 июля по 1 сентября нижегородцы могут подать заявку на участие в проекте «Вам решать!» на сайте VAM.GOLOSZA.RU по восьми направлениям — от ремонта дорог и дворов до спортивных объектов и молодёжной политики. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным, направлен на создание современной социально значимой инфраструктуры, включая дорожное строительство, модернизацию ЖКХ, безопасность дорожного движения и развитие общественного транспорта.