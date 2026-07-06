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НовостиПроисшествия6 июля 2026 12:40

Двух скрывавшихся с 2018 года преступников задержали в Нижегородской области

Во время обысков у них обнаружили поддельные документы и крупную партию наркотиков
Евгения ФРОЛОВА
Двух скрывавшихся с 2018 года преступников задержали в Нижегородской области.

Двух скрывавшихся с 2018 года преступников задержали в Нижегородской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области сотрудники отдела розыска ГУФСИН совместно с полицейскими задержали мужчину и женщину, которые с 2018 года находились в федеральном розыске по линии других территориальных органов ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После задержания правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых. Там были обнаружены поддельные документы, а также наркотики в особо крупном размере – общий вес изъятых запрещенных веществ составил несколько сотен граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им предстоит ответить сразу по нескольким статьям уголовного законодательства. По данным правоохранителей, с учетом совокупности инкриминируемых преступлений максимальное наказание может превысить 20 лет лишения свободы.