Двух скрывавшихся с 2018 года преступников задержали в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области сотрудники отдела розыска ГУФСИН совместно с полицейскими задержали мужчину и женщину, которые с 2018 года находились в федеральном розыске по линии других территориальных органов ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После задержания правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых. Там были обнаружены поддельные документы, а также наркотики в особо крупном размере – общий вес изъятых запрещенных веществ составил несколько сотен граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им предстоит ответить сразу по нескольким статьям уголовного законодательства. По данным правоохранителей, с учетом совокупности инкриминируемых преступлений максимальное наказание может превысить 20 лет лишения свободы.