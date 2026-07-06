Документальный фильм «Дети наши» покажут на фестивале «Горький fest»

Картина показывает состояние ребёнка внутри системы. Фото предоставлены пресс-службой онлайн-кинотеатра КИОН

В Нижнем Новгороде в рамках X фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+) состоится специальный показ документального фильма «Дети наши» (16+) производства холдинга ON Медиа. Картина будет представлена вне конкурса. Показ с участием режиссёра-постановщика, автора сценария и генерального продюсера Кирилла Косолапова пройдёт 9 июля в Центре культуры «Рекорд». Вход свободный по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба МТС.

Проект продолжает разговор, начатый в детективном триллере «Отпечатки», переводя его из художественного высказывания в плоскость реальных решений. В основе ленты — идея психолога Эрика Эриксона о том, что в раннем детстве формируются базовые установки доверия или недоверия к миру, которые определяют способность человека выстраивать отношения и чувствовать безопасность во взрослой жизни.

Сегодня в России около 30 тысяч детей живут в сиротских учреждениях. Они вырастают в строгой системе и сталкиваются с трудностями социализации, рисками зависимостей и повторением сложных жизненных сценариев. «Дети наши» — 11-й фильм из документального цикла «Другие люди?» Кирилла Косолапова. Картина показывает состояние ребёнка внутри системы: напряжение, отсутствие доверия, сложность в обращении за помощью. Эти особенности не всегда заметны, но определяют поведение во взрослой жизни.

- У нас получилась тёплая и светлая картина, позволяющая познакомиться с удивительными людьми с большим сердцем. Кажется, что наше внимание, реализованное в деятельном участии именно по отношению к детям, может быть очень результативным, — поделился режиссёр Кирилл Косолапов.