Власти запустили дополнительные рейсы до Бора как альтернативу канатной дороге. Фото: «Водолёт»

После временной приостановки работы канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором пассажирам предложили дополнительные варианты проезда. С 6 июля на маршруте усилили автобусное сообщение, увеличили количество рейсов судов на подводных крыльях и предусмотрели запуск дополнительных пригородных электричек. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.

В первую очередь увеличено количество автобусов на маршрутах №303 «Автостанция Бор – ТПУ «Канавинский» и №245 «3-й микрорайон Бора – ТПУ «Канавинский». Это должно помочь справиться с возросшим пассажиропотоком после остановки канатной дороги.

Кроме того, на переправу между городами вышло дополнительное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» вместимостью 45 пассажиров. В течение дня 6 июля из Нижнего Новгорода суда отправляются в 14:25, 15:15, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55. С Бора рейсы назначены на 14:00, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:30 и 19:20.

В компании «Водолёт» отметили, что дополнительные рейсы между Нижним Новгородом и Бором планируется сохранить и в ближайшие дни.