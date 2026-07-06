Более 19 тысяч студентов колледжей выпускаются в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области стартовали выпускные в колледжах и техникумах. В этом году дипломы получат более 19,7 тысячи студентов, причем почти 13,9 тысячи из них успели трудоустроиться еще до окончания учебы. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своём MAX-канале.

По словам главы ведомства, система среднего профессионального образования сегодня готовит востребованных специалистов, которые выходят на рынок труда уже с практическими навыками. Часть выпускников после получения дипломов отправится на военную службу, при этом работодатели сохраняют за ними рабочие места. Еще свыше 1,3 тысячи молодых людей решили продолжить обучение в вузах Нижегородской области.

Министр отметил, что обучение в колледжах и техникумах давно вышло за рамки обычных занятий. Студенты участвуют в чемпионате «Профессионалы», профильных олимпиадах, реализуют волонтерские проекты, проходят практику на предприятиях и сдают демонстрационные экзамены, где свои знания оценивают потенциальные работодатели.

Сейчас в Нижегородской области работают 73 учреждения среднего профессионального образования. В них обучаются почти 65 тысяч студентов. На этой неделе торжественные выпускные уже состоялись в Перевозском строительном техникуме, Сормовском механическом техникуме, Пильнинском технологическом колледже и Семёновском индустриально-художественном техникуме.