Три теплохода столкнулись на Волге у Городца. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Волге вблизи Городца произошло столкновение трех теплоходов. По предварительной информации, днем 5 июля теплоход «Мидволга-2» столкнулся с судами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». В результате происшествия все три теплохода получили вмятины на корпусах. Об этом сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

По имеющимся данным, авария произошла во время маневра при постановке судна на рейд. Несмотря на столкновение, серьезных последствий удалось избежать. Никто из членов экипажей не пострадал, угрозы для окружающей среды также не возникло – разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Сейчас Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия, выяснить причины столкновения судов и дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры прокурорского реагирования.