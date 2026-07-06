Капитальный ремонт многоквартирных домов стартовал в Дзержинске

Отдельно обсуждался вопрос сохранения арт-объекта «Звёздная ночь» на доме №11 по улице Клюквина. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Глава города Михаил Клинков провёл выездное рабочее совещание на нескольких объектах вместе с заместителем Денисом Дергуновым. Они проверили ход работ на трёх адресах: улица Ватутина, 21/20, улица Клюквина, 11 и улица Октябрьская, 59/9. На месте обсуждались вопросы с подрядной организацией ООО «ПРОЕКТ-НН» и жителями, а также проверялось соответствие графику и качеству.

- По итогам проверки могу сказать: работы ведутся в графике, подрядчик демонстрирует хорошую динамику. На каждом объекте выполняются ремонт кровли и обновление фасадов. Например, на доме №21/20 по улице Ватутина фасадные работы выполнены уже на 30%, а в доме №11 на Клюквина кровля готова на 25%. Это хорошие показатели, которые подтверждают серьёзный настрой подрядчика, — отметил глава города.

Он также подчеркнул, что капитальный ремонт всегда связан с неудобствами для жителей — шумом и пылью, но результат стоит того. Отдельно обсуждался вопрос сохранения арт-объекта «Звёздная ночь» на доме №11 по улице Клюквина. По словам Клинкова, это непростая задача, и решение будет искать совместно.

В 2026–2027 годах работы пройдут в 63 многоквартирных домах. Программа включает 81 вид работ — от ремонта кровель и фасадов до обновления инженерных систем, фундаментов и подвалов.

Жители могут обращаться с вопросами по капремонту в МКУ «Городское жильё» по телефону 26-09-07 или лично по адресу: проспект Ленина, 73/1.