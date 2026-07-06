В Дзержинске благоустраивают территорию вокруг музыкальной школы № 3. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Детской музыкальной школе № 3 имени Н. К. Гусельникова продолжаются работы по благоустройству пришкольной территории. В прошлом году учреждение стало победителем губернаторского проекта «Вам решать!», что позволило полностью обновить фасад и установить современную входную группу с пандусом. Об этом сообщает мэр Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Сейчас подрядчик демонтировал старое ограждение, залил бетонные основания и приступил к установке нового современного забора. Впереди - благоустройство прилегающего участка площадью около 800 квадратных метров.

Директор школы Светлана Проскурина отметила, что это логичное продолжение обновления: красивый фасад теперь будет гармонировать с ухоженной территорией. По её словам, подрядчик работает быстро и профессионально, результат получается достойным.

Глава Дзержинска Михаил Клинков подчеркнул, что создание комфортной среды для занятий творчеством — важная часть развития города.

- Современное уютное пространство имеет большое значение для детей и педагогов. Работы ведутся за счёт средств городского бюджета, — сказал мэр.