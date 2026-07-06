Более 5 тысяч нижегородских семей направили маткапитал на жилье с начала года. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 5 тысяч семей в Нижегородской области направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. За первые шесть месяцев года региональное отделение Социального фонда России выдало 5 320 сертификатов на маткапитал. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР.

Покупка и строительство жилья остаются одним из самых востребованных направлений использования материнского капитала в регионе. После получения сертификата родители могут сразу направить средства на погашение ипотечного кредита или внести первоначальный взнос при покупке квартиры либо строительстве собственного дома.

Сам сертификат оформляется автоматически – на основании сведений о рождении ребенка, поступающих в Социальный фонд. Подавать отдельное заявление для его получения не требуется.

Заявление на распоряжение средствами можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР, многофункциональном центре или непосредственно в банке, если маткапитал используется для оформления жилищного кредита. Рассмотрение заявления занимает до пяти рабочих дней, после чего родителям направляют уведомление о принятом решении в личный кабинет на «Госуслугах» или по почте.

Если средства не используются на цели, для которых законом предусмотрено досрочное направление, распорядиться ими по другим установленным направлениям можно спустя три года после рождения ребенка.