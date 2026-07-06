Гроза нарушила движение электричек на Семёновском направлении. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 июля на Семёновском направлении в Нижегородской области произошел серьезный сбой в движении пригородных поездов. Из-за грозы была повреждена железнодорожная инфраструктура, поэтому отдельные электрички прибыли в Нижний Новгород с задержкой более трех часов. Об этом сообщает информационное агентство «Время Н».

По предварительным данным, повреждение электропитания произошло на перегоне Линда – Тарасиха. Очевидцы рассказали, что в районе перелеска между поселком Железнодорожный и деревней Зуево оказались повреждены трансформаторы, а также загорелись провода. О случившемся были уведомлены экстренные службы.

Пассажиры сообщают, что составы двигались с минимальной скоростью. Так, одна из электричек из Тарасихи находилась в пути около трех часов и опоздала примерно на два часа. По словам очевидцев, возле станции Линда загорелся трансформатор, а в районе Киселихи – провода.

На Московском вокзале Нижнего Новгорода также наблюдались многочасовые задержки поездов и электричек. В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы, движение поездов осуществляется с ограничениями.