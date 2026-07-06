В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности, действовавший на территории Нижегородской области, отменили утром 6 июля. Соответствующее уведомление жители региона получили от РСЧС в 09:37.

Несмотря на отмену режима, нижегородцев просят не расслабляться и продолжать соблюдать меры предосторожности. Власти рекомендуют следить за официальными сообщениями экстренных служб и оперативно реагировать на поступающие уведомления.

Особое внимание жителей обращают на действия при обнаружении подозрительных предметов или обломков. К ним нельзя приближаться, пытаться осматривать или перемещать их самостоятельно. О любой подобной находке необходимо сразу сообщить по единому номеру экстренных служб 112.