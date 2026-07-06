Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию утром 6 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Нижнего Новгорода 6 июля принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. По информации пресс-службы воздушной гавани, сейчас действуют ограничения на использование неба в районе аэропорта.

Мера введена для обеспечения безопасности полётов в условиях объявленной в регионе беспилотной опасности.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальный статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта. Так, на данный момент задерживается самолет в Минеральные воды и борт из Калининграда.