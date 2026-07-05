Нижегородский школьник помог мошенникам украсть 200 тысяч рублей у своей матери. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде мошенники похитили у 51-летней местной жительницы 192 тысячи рублей, воспользовавшись доверчивостью ее 13-летнего сына. Подросток переписывался с незнакомцем в мессенджере, который пообещал помочь с покупкой компьютерной игры. Именно под этим предлогом злоумышленники получили доступ к банковским картам женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили полицейские, школьник из Московского района сообщил неизвестному реквизиты трех банковских карт, принадлежащих матери. После этого со счетов женщины были списаны 192 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему.

В полиции напоминают родителям, что детям нельзя сообщать посторонним данные банковских карт, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию. Кроме того, взрослым советуют ограничить несовершеннолетним доступ к мобильному банку и хранить банковские карты в недоступном для детей месте.