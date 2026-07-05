Посещение лесов ограничили в Нижегородской области из-за высокой пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области на части лесных территорий ввели запрет на посещение граждан из-за высокой пожарной опасности. Ограничения действуют в районах, где установлен четвертый и пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Полностью четвертый класс пожарной опасности установлен в лесах Сарова и Павловского муниципального округа. Частично такой режим действует еще в 13 муниципалитетах, включая Дзержинск, Первомайск, Богородский, Володарский, Дивеевский, Лукояновский, Починковский, Сосновский, Шатковский и ряд других округов.

Еще в 35 муниципальных образованиях региона, в том числе в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Бору, Городецком, Лысковском, Семеновском и других округах, установлен третий класс пожарной опасности. Это означает, что риск возникновения лесных пожаров остается повышенным.

В Минлесхозе напоминают, что большинство природных пожаров возникает по вине человека. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от разведения огня в лесах. Актуальная карта пожарной опасности ежедневно публикуется на сайте ведомства. Если вы заметили возгорание, необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 8 (831) 430-01-23.