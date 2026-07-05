Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Нижегородскую область в ближайшие часы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Уже в ближайшие 1–3 часа 5 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистый ветер с порывами до 17–22 метров в секунду. По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится ночью и днем 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за сильных осадков и порывистого ветра автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах. Во время дождя ухудшается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, а мокрое покрытие становится более скользким. Все это увеличивает риск заносов и дорожно-транспортных происшествий.

Жителям региона также советуют заранее следить за оперативной информацией о погоде и возможных чрезвычайных ситуациях. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением «МЧС России», которое позволяет получать экстренные предупреждения и сообщения о неблагоприятных метеорологических явлениях.