Стоимость разовой поездки на нижегородской канатной дороге изменится с 15 июля. Фото: АНО «Центр 800».

С 15 июля 2026 года на нижегородской канатной дороге изменится стоимость разового проезда – цена одной поездки составит 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.

Оплатить разовую поездку можно будет наличными, банковской картой или электронным кошельком непосредственно на станции канатной дороги. Одновременно изменится стоимость детских билетов: для пассажиров в возрасте от 7 до 12 лет она составит 100 рублей. Для детей младше семи лет проезд, как и прежде, останется бесплатным.

При этом большинство действующих тарифов пересматривать не будут. Без изменений сохраняется стоимость проездных на 10, 20, 30 и 48 поездок. Также не подорожают льготные проездные для студентов, проездные на 48 поездок для детей-инвалидов и билеты для сопровождающих их лиц.

Таким образом, повышение коснется только разовых поездок, тогда как постоянные пассажиры и льготные категории смогут пользоваться канатной дорогой по прежним тарифам.