Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика5 июля 2026 8:49

Стоимость разовой поездки на нижегородской канатной дороге изменится с 15 июля

Билет для взрослых подорожает до 200 рублей, цены на проездные останутся прежними
Евгения ФРОЛОВА
Стоимость разовой поездки на нижегородской канатной дороге изменится с 15 июля.

Стоимость разовой поездки на нижегородской канатной дороге изменится с 15 июля.

Фото: АНО «Центр 800».

С 15 июля 2026 года на нижегородской канатной дороге изменится стоимость разового проезда – цена одной поездки составит 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.

Оплатить разовую поездку можно будет наличными, банковской картой или электронным кошельком непосредственно на станции канатной дороги. Одновременно изменится стоимость детских билетов: для пассажиров в возрасте от 7 до 12 лет она составит 100 рублей. Для детей младше семи лет проезд, как и прежде, останется бесплатным.

При этом большинство действующих тарифов пересматривать не будут. Без изменений сохраняется стоимость проездных на 10, 20, 30 и 48 поездок. Также не подорожают льготные проездные для студентов, проездные на 48 поездок для детей-инвалидов и билеты для сопровождающих их лиц.

Таким образом, повышение коснется только разовых поездок, тогда как постоянные пассажиры и льготные категории смогут пользоваться канатной дорогой по прежним тарифам.