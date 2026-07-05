Глеб Никитин возглавил список «Единой России» на выборы в заксобрание. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

Региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VIII созыва. Общерегиональную часть списка возглавил губернатор Глеб Никитин. Решение приняли на конференции регионального отделения партии, сообщили в пресс-службе.

Партийный список сформировали по итогам предварительного голосования, которое проходило в Нижегородской области с 25 по 31 мая. Как отметил первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев, именно жители региона определили кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах.

В первую пятерку вместе с Глебом Никитиным вошли председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, сенатор Ольга Щетинина, Герой Труда России и главный врач городской клинической больницы №29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская, а также глава Арзамаса Александр Щелоков. Кроме того, партия утвердила 25 региональных групп, в которые вошли 75 кандидатов, а также список претендентов по одномандатным округам.

Представители партии подчеркнули, что предвыборная программа формируется на основе предложений жителей региона. Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Нижегородской области пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.