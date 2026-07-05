50 спецмашин ежедневно охлаждают дороги в Нижнем Новгороде из-за жары

Нижний Новгород спасают от жары поливом дорог и газонов. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за установившейся 30-градусной жары в Нижнем Новгороде – каждый день на улицы выходят около 50 комбинированных дорожных машин, которые охлаждают дорожное покрытие, поливают газоны и освежают воздух. Ночью мойка дорог продолжается в рамках ежедневного содержания городских улиц. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам мэра, регулярный полив помогает снизить воздействие высоких температур на асфальт и продлить срок его службы. Одновременно специалисты поддерживают состояние зеленых насаждений, которым также непросто переносить длительную жару.

Особая нагрузка сейчас легла и на матросов-спасателей, которые дежурят на городских пляжах. В жаркие дни число отдыхающих у воды заметно увеличивается, однако не все соблюдают элементарные правила безопасности.

Юрий Шалабаев обратился к жителям с просьбой внимательно следить за детьми во время отдыха и не заходить в воду после употребления алкоголя. По его словам, простые меры предосторожности помогут избежать несчастных случаев и сделать отдых безопасным даже в самые жаркие дни.