10 нижегородских школьников работают над проектами мирового уровня в «Сириусе». Фото: Министерство образования Нижегородской области

На федеральной территории «Сириус» стартовала юбилейная, десятая по счёту научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы». В этом году она впервые получила международный статус: более 400 школьников из России и Казахстана объединились в команды, чтобы решать реальные задачи от ведущих научных институтов и технологических компаний страны. Смена продлится с 1 по 24 июля, сообщает нижегородский минобр.

Нижегородскую область на престижной площадке представляют 10 талантливых школьников, которые прошли серьезный отбор. Региональный этап конкурса собрал 370 заявок из 19 муниципалитетов, а до очной защиты дошли 185 проектов. Организатором регионального этапа выступил центр «Вега» Министерства образования Нижегородской области.

Министр образования региона Михаил Пучков подчеркнул, что проектная деятельность даёт школьникам колоссальное развитие, формируя инженерное мышление. Он отметил, что участие в «Больших вызовах» — предмет особой гордости: попасть на смену крайне сложно, а работа в лабораториях «Сириуса» под руководством ведущих учёных меняет траекторию жизни детей.

Некоторые участники уже поделились своими проектами. Дмитрий Ильин занимается разработкой адресной доставки мРНК в Т-клетки с использованием антительных фрагментов. Для него это первая смена в «Сириусе», и он настроен на продуктивную работу. Иван Булаев создает «умный» манипулятор, управляемый голосом, — для мелких производств и бытовых задач. Он уже не впервые в «Сириусе» и работает в команде Яндекса.

В этом году программа включает 76 проектов по 11 направлениям — от генетики, биомедицины и агротехнологий до освоения Арктики, космических исследований и искусственного интеллекта. Выбор направлений соответствует Стратегии научно-технологического развития России. Итогом станут прототипы, рабочие версии продуктов и инженерные решения. Многие школьники после программы продолжают сотрудничать с компаниями-заказчиками, проходят стажировки и становятся соавторами научных публикаций.