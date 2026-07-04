Отстрел лисиц разрешили в двух округах Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отстрел лисиц разрешили в двух округах Нижегородской области - Ардатовском и Дальнеконстантиновском. Это связано с участившимися случаями бешенства, следует из текста приказа регионального минлесхоза, опубликованного на портале правовой информации.

Однако такая мера вводится на определенный период времени. В Ардатовском округе отстрел лис разрешен с 24 июня по 23 июля 2026 года. Согласно приказу, регулирование популяции лисиц осуществляется в целях предотвращения появления болезней.

В эти даты также разрешен отстрел лисиц и в Дальнеконстантиновском муниципальном округе на территории охотничьего хозяйства ООО «Вепрь-НН».

Важно понимать, что такие меры предприняты исключительно в профилактических целях. В региональном Минлесхозе подчеркнули, что меры направлены на защиту здоровья жителей Нижегородской области.