Два человека утонули в Нижегородской области 4 июля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижегородской области зафиксированы два несчастных случая на воде за один день. Трагедии произошли в Павловском и Сокольском округах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Павловском округе в акватории реки Ока водолазы поисково-спасательного отряда обнаружили и извлекли из воды тело 45-летнего мужчины.

В тот же день в Сокольском округе на Горьковском водохранилище в районе деревни Рамешки сотрудники ГИМС МЧС России нашли тело ещё одного погибшего — им оказался 70-летний мужчина.

Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на водоёмах: не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не отпускать детей без присмотра.