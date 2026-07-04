Сильная магнитная буря накрыла Нижегородскую область 4 июля

В дни геомагнитных возмущений многие метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сильная магнитная буря зафиксирована в Нижегородской области 4 июля. По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения начались около трёх часов ночи и к шести утра достигли уровня G3, что соответствует категории «сильная буря». Это вторая по мощности магнитная буря с начала 2026 года. Согласно прогнозам, её активность начнёт снижаться после 18:00, а полное успокоение магнитосферы ожидается примерно к 21:00.

В дни геомагнитных возмущений многие метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Наиболее частые проявления — головные боли, слабость, сонливость, раздражительность, нарушения сна, а также ломота в суставах и в местах старых травм. В группе риска в первую очередь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с нестабильным эмоциональным фоном, подростки в период гормональной перестройки, а также те, кто живёт в состоянии хронического стресса.

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь снизить физические нагрузки, больше отдыхать, избегать стрессов, не злоупотреблять кофе и алкоголем, а также не пропускать приём назначенных препаратов при хронических заболеваниях.