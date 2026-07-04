Шквалистый ветер, ливни и град идут на Нижегородскую область. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Непогода надвигается на Нижегородскую область – экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по региону. По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1–3 часа местами по области и в Нижнем Новгороде ожидаются сильные дожди, ливни, местами с градом, а также шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня и в ночь на 5 июля. К слову, в Москве и подмосковье непогода бушует уже вовсю – там местами гремит гром и идет сильный ливень. Прогнозы синоптиков не слишком утешительные.

- В выходные большая часть Европейской территории России окажется во власти ненастной циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем и смещением его - к Ладоге. Без осадков обойдется только на Русском Севере, в Волго-Вятском регионе и в низовьях Волги, куда заглянет погожий антициклон, - сообщает метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает водителей быть предельно внимательными: в условиях ухудшения видимости и размокания обочин необходимо снизить скорость, избегать резких манёвров и учитывать повышенную скользкость дорожного покрытия. Пешеходам также стоит соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от дальних поездок в непогоду.