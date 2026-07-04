Михаил Клинков поздравил сотрудников ГАИ Дзержинска с 90-летием ведомства. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

3 июля сотрудники и ветераны Госавтоинспекции праздновали 90-летие со дня образования ведомства. История службы началась в 1936 году с создания ОРУД — организации и регулирования уличного движения, а уже 3 июля того же года было принято решение о формировании Госавтоинспекции. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов поздравил глава Дзержинска Михаил Клинков.

В Дзержинске летопись ГАИ ведется с 1944 года, когда фронтовик Георгий Антонович Баранов возглавил первое отделение. Тогда штат состоял всего из трех человек, а в распоряжении были два мотоцикла и один автомобиль с громкоговорящей установкой. Сегодня это разветвлённая структура, включающая регистрационно-экзаменационный отдел, группы техосмотра, пропаганды и дорожного надзора, а также отдельную роту ДПС. В настоящее время в дзержинской Госавтоинспекции несут службу 70 человек.

Глава города Михаил Клинков вместе с заместителем председателя городской Думы Александром Терентьевым, начальником УМВД Русланом Хакимовым, начальником отдела Госавтоинспекции Дмитрием Мочалкиным и председателем Общественной палаты Валерием Чумазиным поздравил действующих сотрудников и ветеранов. За добросовестное выполнение служебных обязанностей 40 человек были отмечены благодарственными письмами и памятными медалями «90 лет Госавтоинспекции МВД России».

В своём поздравлении Михаил Клинков пожелал личному составу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мирных дежурств, а также выразил надежду на то, что количество ДТП на дорогах Дзержинска будет неуклонно снижаться.