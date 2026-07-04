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НовостиОбщество4 июля 2026 11:49

Трамвай №27 будет ходить от Лапшихи до Московского вокзала с 6 июля

Сейчас он проходит обкатку по новому маршруту
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Нижнем Новгороде продолжается ремонт трамвайной инфраструктуры.

В Нижнем Новгороде продолжается ремонт трамвайной инфраструктуры.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 6 июля трамваи маршрута №27 в Нижнем Новгороде начнут курсировать по маршруту «Московский вокзал — Лапшиха» в штатном режиме. Сегодня на линии стартовала обкатка подвижного состава до разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха, сообщает ЦРТС Нижегородской области.

Ранее этот маршрут был временно сокращён из-за реконструкции путей на разворотном кольце, которая велась с февраля. В настоящее время трамваи №27 следуют от Комсомольской площади до Чёрного пруда.