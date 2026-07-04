Количество алкоголиков в Нижегородской области сократилось на 25%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Число людей, страдающих алкогольной зависимостью, сократилось в Нижегородской области почти на четверть. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
При подведении итогов за 2025 год был зафиксирован спад заболеваемости алкоголизмом в Нижегородской области более чем на 25%. Причем снизился уровень и психозов, вызванных алкогольным опьянением.
Сотрудники Минздрава предполагают, что сокращение алкогольной зависимости у людей напрямую связано с усилением контроля за розничной продажей алкоголя.
Для сравнения, в 2024 году процент людей с губительной зависимостью был около 55,6 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас показатель снизился до 41,3 случая. Несмотря на хорошую динамику, для удержания и закрепления результата необходимы профилактические работы.
Представители ведомства рекомендуют проводить диспансеризацию, на которой можно вовремя увидеть риски зависимости.